Malanova – Storie di ‘ndrangheta, il nuovo podcast di Felice Manti

(continua dopo la pubblicità)

Com’è diventata così potente la ‘ndrangheta? Cos’è successo in Calabria negli ultimi decenni? Felice Manti, in questa prima puntata di Malanova, racconta il salto di qualità dell’organizzazione criminale nella terra in cui è nato e cresciuto, portandoci in un mondo sconosciuto ai più (video in cima al post)

‍ La sigla di Turi “Capeesh”, per gentile concessione di GoodMusic production, è disponibile qui.

INFO SU QUESTO PODCAST: Felice Manti, inviato de Il Giornale, racconta la ‘ndrangheta: com’è nata e come si è sviluppata ed evoluta fino a diventare l’organizzazione criminale egemone nel mondo del narcotraffico. E tutto questo pur restando fedele alle proprie radici e ai propri riti iniziatici. In questo podcast, Manti svela gli intrighi, i retroscena, le ramificazioni della ‘ndrangheta nei palazzi del potere.

I LIBRI DI FELICE MANTI:

Con Antonino Monteleone è autore del libro inchiesta “O mia bella madu’ndrina” (Aliberti) che raccontava l’espansione della ‘ndrangheta al Nord e vincitore del premio Livatino. Ha pubblicato, tra gli altri, un pamphlet sul mondo del riciclaggio:

PRODOTTO INTERNO SPORCO – qui (e in epub su tutti gli store)

Due libri li ha dedicati, insieme a Edoardo Montolli, alla strage di Erba:

OLINDO E ROSA Prefazione di Cuno Tarfusser – qui

IL GRANDE ABBAGLIO – VERSIONE AGGIORNATA – qui

‍ Sul caso, sempre insieme a Edoardo Montolli, cura sul nostro canale Youtube @Frontedelblog (e su tutte le piattaforme audio) il podcast IL GRANDE ABBAGLIO – qui

I nostri libri – qui

‍ Abbonati al nostro canale Youtube – qui