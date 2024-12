Il Sant’Ambrogio speciale di Chiara Ferragni e Giovanni. Fedez riappare sui social dopo “Sarà Sanremo”

(continua dopo la pubblicità)

Nel fine settimana dell’Immacolata che si è rivelato gelido, con temperature in discesa ovunque, i due fidanzati più sussurrati d’Italia: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera (sempre più in Love) come ha scritto il settimanale Oggi, sono partiti da Milano venerdì pomeriggio 7 dicembre e in serata sono arrivati a Silvaplana in Engadina (Svizzera), dove Giovanni ha una sua casa nella proprietà di famiglia. E il sabato di Sant’Ambrogio, a mezzogiorno i due fidanzati hanno deciso di sfidare il freddo, sono usciti in auto, come tanti escursionisti e hanno affittato sci, racchette e scarponi, ma alle piste affollate di St. Moritz hanno preferito i percorsi riservati, romantici, ai veri amanti della montagna, da affrontare con gli sci d’alpinismo e sobbarcandosi, prima della discesa, la fatica della salita. L’ex di Chiara da Cremona invece, vale a dire, il rapper Federico Lucia, sta passando un periodo particolare. Leggete quanto segue:



“Non so cosa stia succedendo a Fedez, ma mi dispiace molto vederlo così” . Già, questi sono i commenti dopo l’apparizione che il rapper ha fatto durante la serata “Sarà Sanremo”, nella quali i big in gara al Festival hanno presentato i brani che porteranno sul palco. In quell’occasione, Fedez non è apparso in formissima: sembrava confuso, sicuramente era emozionato. Tuttavia, come ha scritto Leggo, dalle ultime storie pubblicate su Instagram da Fedez, sembra che, rispetto a mercoledì sera (18 dicembre) stia molto meglio. Il rapper, infatti, ha postato due video della festa aziendale di Doom Entertainment e con lui ci sono i colleghi e alcuni membri del team, tra cui anche mamma Tatiana che ride divertita. Fedez legge i “premi” della serata e spiega: “Alle nostre feste aziendali abbiamo gli awards tipo bestemmiatore dell’anno”. Nel video successivo, poi, Fedez riprende il balletto di uno spogliarellista davanti a Tatiana e scrive: “Ci ha provato con mia madre. Ora è in un bagagliaio”.

