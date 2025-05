Cristiano Giuntoli resta alla Juventus? Salvo colpi di scena si’. Ma serve la Champions League

Il mercato è stato un fallimento? Sì, senza ombra di dubbio, così come sbagliata si è rivelata la scelta di tesserare, al posto di Antonio Conte, mister Thiago Motta nelle vesti di allenatore. Trainer, per la cronaca, poi esonerato per far posto al traghettatore Igor Tudor. Quindi, detto e sottolineato tutto questo, la permanenza a Torino, sulle sponde bianconere del fiume Po, del sin qui Deus Ex Machina juventino Cristiano Giuntoli è in discussione?

Mah, per carità, tutto può succedere, ma probabilmente, Giuntoli resterà al suo posto, ma dovrebbe essere affiancato, nella gestione della squadra, da Giorgio Chiellini nelle vesti di General Manager e, dall’ex dirigente, pronto a tornare, Matteo Tognozzi in quelle di talent scout. Ah, qualora malauguratamente, la Juventus non dovesse conquistare un posto al solo, in Champions League, beh allora la situazione potrebbe precipitare e, in tal caso, Giuntoli sarebbe, diciamo incentivato a fare le valige, col suo staff. Ma questa è una storia da approfondire.

Stefano Mauri