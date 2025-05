Chiara Ferragni, fenomenale e bellissima ad Abu Dhabi. E ha portato fortuna all’Inter

Notte “fenomenale” per Chiara Ferragni ad Abu Dhabi. L’influencer di Cremona, per lavoro ha presenziato all’inaugurazione di un parco divertimenti, e ha incontrato Naomi Campbell. Lei sensuale in total black, la top model in abito arancione: insieme hanno posato per i fotografi.

Sì Chiara Ferragni in questo periodo è davvero bella, ma soprattutto è lanciata nella sua fantastica ripartenza e, col seguente messaggio, via social, per così dire, si è “celebrata”, giustamente, il compleanno: “Grazie a tutti per gli auguri, per l’affetto, per il supporto e per avermi fatto sentire me stessa più di prima. Spero davvero che il meglio debba ancora venire, perché è quello che succede quando vivi il vero te stesso”.

A proposito, Chiara ha portato fortuna all’Inter. In che senso? Ricordate quando, nei giorni scorsi ha indossato una maglietta, speciale, nerazzurra? Ebbene, la squadra allenata da Simone Inzaghi, eliminando il Barcellona, alla grandissima si è conquistata la finale di Champions League a Monaco, contro il Psg.



