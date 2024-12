Emma Marrone a Sanremo 2025 come ospite o in duetto con Olly o Tony Effe? Ed Elodie la ringrazia

(continua dopo la pubblicità)

Quindi pure Elodie ha rivissuto, grazie a This Is Me il suo percorso ad Amici: “Sono passati quasi 10 anni, mi sento molto diversa da quella ragazza. Oggi ho meno paura del giudizio, sono felice. Ad Amici non ero molto felice perché la mia vita è stata molto complessa. Ringrazio Maria ed Emma per essermi state vicine e aver capito quanto fossi rotta”. Così ha detto la cantante, 34 anni, riferendosi a Maria De Filippi ed Emma Marrone, sua vocal coach ad Amici. Intanto, proprio Emma, in questo 2024 magico per lei, anno iniziato all’insegna di Souvenir, continuato con Apnea (a uno straordinario Sanremo 2024) e Femme Fatale, si è rivelata la settima artista donna più ascoltata sulla piattaforma Spotify.

E Souvenir Extended Edition va alla grandissima, grazie a brani tipo Vita lenta e Pretaporter che si cantano ovunque. E chissà, magari, per un ospitata o, un duetto all’Ariston col grande Tony Effe oppure con Olly (è tra gli artisti in gara) nella seratona Cover del venerdì, Emma si farà vedere al Sanremo 2025, no?

Stefano Mauri