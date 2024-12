Fedez le canta, in forma di rap, a tutti, Chiara Ferragni compresa

(continua dopo la pubblicità)

L’ultimo rap di Fedez? Ha lasciato il segno, in prospettiva Festival di Sanremo 2025 promette bene.



Eh già, il rapper ha toccato, nei quasi dieci minuti di ospitata musicale, nel format Real Talk, dove si è esibito senza filtri, ogni punto della sua vita, compresa l’indagine Doppia Curva e la sua amicizia con Luca Lucci, capo ultras della Curva Sud del Milan, nonché narcotrafficante. Il rapper non la rinnega e, anzi, canta: “Meglio pregiudicati almeno sai chi hai davanti”, ma davvero non le manda a dire a nessuno, come dimostrano le barre rivolte alla ex moglie Chiara Ferragni e al suo attuale compagno, Giovanni Tronchetti Provera, e infatti dice: “Chi perde un marito poi trova un tesoro/amore fa rima con patrimonio. Non so che cos’era che ti tratteneva, da prendere il tutto e andartene via, come se ogni giorno ti alzassi dal letto, e per ogni bacio un’amnesia”. Ah come le ha cantate Fedez, no?

Stefano Mauri