Come ha reagito Fedez (aspetta una risposta da Carlo Conti?) alle foto tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera?

(continua dopo la pubblicità)

Come ha reagito Fedez alla storia tra la ex moglie Chiara Ferragni e il manager milanese Giovanni Tronchetti Provera? Mah… secondo il settimanale Elle, I più attenti hanno individuato una prima frecciatina del rapper rivolta alla nuova coppia a inizio novembre, quindi nei giorni in cui i baci di Chiara e Giovanni alla festa di Halloween e poi le effusioni a St.Moritz erano praticamente ovunque.

Nelle scorse ore, un altro “intermezzo musicale” questa volta preso in prestito dalla canzone Low Cash di Dargen D’Amico: “Prima o poi abbandonerò il sacrificio per la musica incontrerò una donna che vuole farsi l’uomo che si è fatto un nome, per farsi un cognome”. Una battuta al compagno della ex con un albero genealogico alquanto altisonante?

Oppure semplice casualità? Ah… il rapper, in una storia Instagram pubblicata, ma poi rimossa, avrenne postato immagini di una cena da Cracco a Milano. Nella foto, si vedeva la mano di Fedez e quella di una donna durante un brindisi con vista sulla Galleria. E questi sono giorni importantissimi per Fedez il quale aspetterebbe una risposta da Carlo Conti, Deus Ex machina del Festival di Sanremo 2025, al quale dovrebbe aver presentato una canzone da urlo.

Stefano Mauri