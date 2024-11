Thiago Motta: “Siamo favoriti per Emery? Bluffa il collega dell’Aston Villa”.

(continua dopo la pubblicità)

La Juventus è pronta ad affrontare un’importante snodo dell’avventura europea in Champions League. La quinta giornata della coppa dalle grandi orecchie vede i bianconeri in trasferta sul campo dell’Aston Villa. Un importante appuntamento, al quale i ragazzi di Thiago Motta si avvicinano, come ha scritto Tuttosport, decimati dagli infortuni: l’ultimo, in ordine di tempo, è quello che ha interessato Weston McKennie. Dalla lista dei convocati diramati in mattinata è evidente come i giocatori di movimento siano solo 14, il che conferma l’emergenza patita dalla Vecchia Signora. Mister Thiago Motta tuttavia non si piange addosso: “Mi piace la nuova formula della Champions. Affrontiamo squadre diverse, è una cosa da cui possiamo imparare tanto avendo a che fare con squadre con delle culture calcistiche differenti. Quella di domani è la nostra prossima gara, siamo concentrati per affrontare una grande squadra nel proprio stadio”. L’allenatore bianconero ha risposto alle parole di Emery, coach dell’Aston Villa che aveva indicato la Juve come chiara favorita: “Non lo so, non ho seguito la sua conferenza. La vorrei vedere prima di rispondere, non posso sbilanciarmi. E’ diventato rosso o è rimasto tranquillo? A parte gli scherzi, domani affronteremo una grande squadra, che sta giocando bene e che finora ha ottenuto risultati importanti in Champions League. Scenderemo in campo con grande umiltà, determinati a fare il nostro lavoro. Dobbiamo rispettare l’avversario e dare il massimo. Secondo me Emery ha fatto un grande bluff. Magari vedrò la sua conferenza, ma la mia tranquillità è perché ho grande fiducia nei miei calciatori e in me stesso. Sono giocatori di grande responsabilità, dimostrano tutti i giorni che vogliono qualcosa in più e che sono pronti a competere, a prescindere del risultato. Abbiamo pareggiato a Milano facendo una grande partita, l’ho detto anche ai ragazzi subito dopo la gara. Il percorso di Emery? Non sono io a scoprirlo, si trova ad alto livello da tanto tempo”.

Stefano Mauri