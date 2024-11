Chiara Ferragni ha voglia di un Natale normale. E chissà cosa le regalerà Giovanni Tronchetti Provera?

(continua dopo la pubblicità)

Non si sono fatti vedere, in occasione della presentazione ufficiale del mitico Calendario Pirelli 2025, ma non si nascondono più nell’ombra, soprattutto dopo le prime paparazzate tra Como e Milano, e i baci a St. Moritz. Eh già, Chiara Ferragni (ha voglia di un Natale normale) e Giovanni Tronchetti Provera, sono tornati a farsi vedere in pubblico: belli, sereni e insieme ai figli.

E Milano sussurra: si parla di “un anello da svariati carati” in arrivo per Chiara da Cremona, per Natale, ovviamente ordinato da Giovanni. Insomma, i due … insieme stanno bene, fanno sul serio e guardano avanti. Intanto è emerso che Claudio Calabi guiderà Fenice senza essere retribuito. Il manager esperto in ristrutturazioni aziendali, secondo quanto riportato dal Sole 24 ore, non riceverà alcun compenso per il risanamento della società di punta di Chiara Ferragni. La decisione emerge dal verbale dell’assemblea, visionato da Radiocor, dove viene dichiarato che Calabi, nominato a ottobre amministratore unico, avrà diritto a un rimborso spese.

Stefano Mauri