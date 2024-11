Emma Marrone: “Ad Amici ero arrabbiata con la vita. Volevo la rivincita”

(continua dopo la pubblicità)

A This Is Me Emma Marrone Ha rivisto il suo percorso ad Amici, a cui partecipò e che vinse tra il 2009 e 2010: “Stavo uscendo dalla mia prima battaglia contro il cancro, ero in una fase di fragilità e debolezza. Fu mia mamma a chiamare la redazione di Amici, poi mi contattarono per il provino”, racconta la cantante, 40 anni. Ripensando al suo percorso nel talent show: “Ero in una fase in cui ero molto arrabbiata con la vita, ero spaventata, ma allo stesso tempo volevo prendermi una rivincita sulla vita”.



Durante il percorso nella scuola, Emma non ha mai voluto rendere pubblica la sua malattia: “L’ho detto solo a Maria perché era un problema di salute importante che doveva essere monitorato, ma lo sapevano solo lei e la mia famiglia. Non volevo essere vista come una vittima, il vittimismo non fa parte di me”.

Così ha parlato, intervistata dai Silvia Toffanin Emma Marrone sulle frequenze di Canale 5.

Stefano Mauri