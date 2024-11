Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera? La coppia del momento. E Fedez pensa sempre al Festival di Sanremo

(continua dopo la pubblicità)

Chiara Ferragni

rimane una delle Donne più belle e seguite al mondo, grazie alla sua capacità di influenzare le tendenze nell’universo della moda e del beauty. Ah… lei e Giovanni Tronchetti Provera, intanto, fanno sul serio e soprattutto si fanno in vedere in giro: giustamente e senza nascondersi (più), alla luce del sole e del flash dei paparazzi. Il settimanale “Chi” ha infatti fotografato in montagna Chiara Ferragni, fresca di accordo si separazione con Fedez, e il rampollo di casa Pirelli mentre si scambiavano baci appassionati e coccole tra le vette di St. Moritz.

Insomma, per farla breve, la relazione tra Chiara e Giovanni procede a gonfie vele., sono la coppia del momento. E la Ferragni è sempre più bella. Fedez, nel frattempo, sembrerebbe sempre intrigato dall’opportunità di tornare al Festival di Sanremo 2025? Come ospite? In gara? O come co conduttore per una sera? Mah …

Stefano Mauri