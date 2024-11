Wanda Nara fa coppia con LGante. L’ex Mauro Icardi si rompe il crociato

(continua dopo la pubblicità)

Ah … che periodo nero per Mauro Icardi! Dopo la rottura con Wanda Nara che ha anche confermato la relazione con LGante, l’attaccante argentino ha rimediato un brutto infortunio nel corso della gara di Europa League tra il Galatasaray e il Tottenham: per lui rottura del crociato e stagione finita. Il centravanti ex Inter è stato portato fuori campo in barella, all’83° minuto di gioco, dopo essersi infortunato da solo mentre portava pressione sul portiere del Tottenham.



Insomma, non è tempo, questo, per Icardi, il bomber dal cuore caldo, macho, caliente e tenace, dopo un corteggiamento serrato, beh riuscì a conquistare il cuore della bella Wanda Nara e i due vissero una prima notte d’amore decisamente indimenticabile. L’imprenditrice tempo fa ha ripercorso quei momenti, entrando nei dettagli della loro intimità. Prima, però, ha premesso: “Quel materasso sarà stato usato da 200 donne, ma dopo di me è stato una distruzione totale. Il materasso non gli serviva più”. Momenti di pura passione, che hanno costretto Wanda ad assumere medicinali: “Ho dovuto prendere l’ibuprofene ogni quattro ore perché il giorno dopo avevo dolori fortissimi. Lo ricordo perché non ero abituata a dare il massimo”, ha detto senza peli sulla lingua. Infine, l’imprenditrice ha fatto un’ammissione importante: “Se quella notte non avesse funzionato, tutto quello che è successo dopo tra noi non sarebbe accaduto”.

Stefano Mauri