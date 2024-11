La Juventus pareggia col Lille, ma Thiago Motta è contento della prestazione

(continua dopo la pubblicità)

Thiago Motta, allenatore del sodalizio bianconero, al termine della gara pareggiata 1-1 dai suoi ragazzi ha parlato sulle frequenze di ‘Sky Sport’: “Volevamo un altro risultato, abbiamo creato i presupposti per ottenerlo, ma è finita 1-1. Detto ciò, sono soddisfatto della prestazione della squadra”.

Tuttavia, il primo pari europeo della stagione bianconera suona come un’occasione persa per la Juventus, beffata dal Lille nell’unica azione realmente pericolosa costruita dai francesi e poi, dopo lo sforzo per centrare il pari nel secondo tempo, sempre la Juve, non concretizza una mole di gioco enorme nell’ultima mezz’ora per errori tecnici, di lucidità, di confusione, in cui la sfortuna sporca ogni pallone disponibile per il sorpasso. E alla fine sono i francesi a festeggiare per il punto che tiene entrambe le squadre appaiate, a quota 7, tra color che son sospesi nel limbo di chi può puntare in alto ma per un motivo o per un altro non ne è ancora in grado. Così ha scritto la versione online di Tuttosport dopo il pareggio: 1 a 1, in Francia del team bianconero allenato da Thiago Motta.

Stefano Mauri