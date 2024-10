Chiara Ferragni premiata in Spagna e chiacchierata (perché?) da Taylor Mega

(continua dopo la pubblicità)

Mentre l’amicizia speciale tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è l’argomento principale in tema di leggerezze milanesi, l’imprenditrice cremonese, via social ha postato quanto seguente, con tanto di foto (dove lei appare meravigliosa): “Sono volata a Madrid per 24 ore, invitata da Vanitatis a ricevere il premio come icona della moda internazionale e voglio ringraziare Nacho Gaygag, tutto il team Vanitatis e la Spagna per avermi sempre fatto sentire così accolta e amata. Madrid sta diventando davvero una seconda casa e io amo il mio tempo lì. Muchas Gracias”. Ah … ricordate Taylor Mega? Aveva detto detto che Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta, ma Chiara da Cremona a Striscia la Notizia aveva negato prontamente: “Se significa che uno tradisce e l’altro no… io non sapevo di essere una coppia così“.

Ebbene, Taylor è torna a parlarne al podcast Gurulandia e conferma: “Ho sentito cosa ha detto a Striscia la Notizia, che ‘aperta è quando tutti e due vanno con altre persone e non quando è a senso unico’. Ma cosa poteva dire? Secondo voi poteva dire altro? Cosa avrebbe potuto dire a Striscia? Eh allora…Se io parlo è perché so o è una cosa che è successa, punto. Non invento niente”. Ma non è che la Mega cerca visibilità parlando di altrui libere e presunte infedeltà? Se sa parli, no?

Stefano Mauri