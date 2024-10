Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni e il compagno Frank Kelcz si sono lasciati

(continua dopo la pubblicità)

Altra separazione in casa Ferragni? Risposta affermativa, dopo la fine del matrimonio tra Chiara e Fedez, anche la madre: la scrittrice Marina di Guardo, ha posto fine alla sua relazione con il compagno Frank Kelcz. Le cause sono ancora sconosciute, ma come riporta “Oggi”, la relazione sembrava essere in crisi già da qualche tempo. Esperta di moda e scrittura, la primavera scorsa, la madre di Chiara da Cremona è scesa in campo (Chapeau) in prima persona per gestire la crisi che ha investito la figlia in seguito del caso Balocco. Sì saggiamente l’influencer di Cremona ha deciso di mettere la madre Marina a capo della sua holding per cercare di rilanciare il marchio e fare ordine all’interno delle sue società.

Ah… ovviamente, da quando si è sparso il sussurro che vuole Marina Di Guardo in crisi (una separazione è sempre una dolorosa frattura, no) sentimentale, beh, i soliti gelosi da tastiera si sono mesi a gioire per la famosa rottura in questione.

Stefano Mauri