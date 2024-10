Fedez innamorato e fidanzato? Nessun acquirente, per ora, per Villa Matilda

(continua dopo la pubblicità)

(ha adottato un profilo basso, via social) è fidanzato? Per il giornalista, esperto di gossip. Gabriele Parpiglia sì e sarebbe “in amore totale”. Quindi dopo le brevi frequentazioni con alcune ragazze che hanno scritto la definitiva parola fine alla possibilità di un ritorno con Chiara Ferragni, il rapper starebbe vivendo una “storia importante” con una ragazza di nome Vittoria, già presentata alle persone a lui più vicine. Classe 1997, (ha quindi 27 anni, 8 in meno del rapper), milanese, la nuova fidanzata di Federico viene descritta come “mora, per nulla somigliante alla sua ex compagna”.

Il suo percorso professionale? “È laureata in fashion marketing e ha un master in fashion e merchandising”, fa sapere ancora Parpiglia. A questo punto, i sospetti su chi possa essere, alla luce di questi indizi, sembrerebbero andare verso un preciso profilo in particolare: quello di Vittoria Andena che tra i suoi follower ha proprio Fedez. Ricordate Villa Matilda, la casa dei Ferragnez (Fedez e Chiara Ferragni) a Pognana Lario sul lago di Como? Dopo la separazione l’ex coppia l’ha messa in vendita. Il prezzo è di 10 milioni di euro trattabili. Ma il Corriere della Sera, nei giorni scorsi ha scritto che, nonostante qualche visita interessata, per ora non si è fatto avanti nessun acquirente.

Stefano Mauri