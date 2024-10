Emma Marrone in concerto a Los Angeles prima del tour autunnale. E’ tutto un pazzesco Souvenir in Apnea

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, Emma Marrone, sfidando la sua paura di volare, si esibirà a Los Angeles per l’Hit Week Festival, uno dei più importanti festival della musica italiana nel mondo! Nei giorni scorsi intanto, l’artista salentina ha girato l’Italia, per promuovere il suo album: “Souvenir Extended Edition”, questo il suo commento: “Siete la casa in cui abito. Grazie a tutti per questi giorni insieme meravigliosi! Viva Souvenir!”.

E il nuovo lavoro discografico: intrigantissimo, conferma la curiosità di Emma verso le nuove leve di cantanti e musicisti, dai produttori JULI e Dibla all’imprevedibile Baby Gang. E questa non è una mossa studiata a tavolino per mantenere un suono fresco, di tendenza, ma un vero interesse verso l’evoluzione delle espressioni sonore, che dovrebbe essere vitale per ogni artista. Sì è in viaggio l’interprete di “Femme Fatale” (grande pezzo), un tour tra la sua gente (date e biglietti sul circuito Ticket One), nel mondo (Stati Uniti) e dentro se stessa.

Stefano Mauri