Dusan Vlahovic coi suoi gol porta avanti la Juve e sembra dire: “Parlate ora”

Come giustamente ha sottolineato il quotidiano Tuttosport, zittire le polemiche e rispondere sul campo, per un attaccante non è semplice perché appena non segni per qualche giornata scatta subito la critica. Dusan Vlahovic nelle ultime settimane è entrato in questo circuito di chiacchiere per un gol che mancava al serbo dalla partita contro il Verona (doppietta nel 3-0 finale). Contro il Genoa ha sbloccato la gara su rigore – aspetto di cui ha parlato qualche giorno fa a Dazn – e poi con un mancino in diagonale. Poi l’esultanza un po’ polemica proprio queste critiche ricevute nelle ultime settimane, quasi a dire, parlate ora, dopo una bella vittoria per 3 reti a 0 della Juventus a Genova, contro i rossoblu genoani e con Vlahovic finalmente protagonista.

Stefano Mauri