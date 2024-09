Domenico Marocchino a gamba tesa su Vlahovic: “Virdis e Galderisi più forti di lui”

L’ex calciatore della Juventus, oggi opinionista pungente, Domenico Marocchino è intervenuto su TMW Radio durante Maracanà soffermandosi sull’attualità di casa bianconera. E quanto ha detto, beh fa sussurrare. Ecco la seconda parte del suo intervento: “Yildiz viene esaltato ma vale 1/3 di Fanna (suo compagno in bianconero da ’79 all’82’, ndr) ora, fa un sacco di cinema ma è sempre sul posto. Giuseppe Galderisi al suo esordio fece tripletta, allora cosa dobbiamo dire? Virdis lo trovo più forte di Dusan Vlahovic, per non parlare di Rossi e Bettega. Nel calcio attuale non è facile giocare, viene lasciato lì davanti in balìa, gli serve l’aiuto degli esterni ma anche lui deve migliorare. Questa Juve di Motta ha un futuro? Spero tanto in Thuram e che anche Nico Gonzalez e Conceicao diano un po’ di verve”.

Intanto, il giornalista Alfredo Pedullà ha raccontato un clamoroso retroscena legato alle ultime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato dall’esperto, c’erano stati sondaggi concreti del PSG per Vlahovic che poi non si erano concretizzati. Questo aveva portato Cristiano Giuntoli a chiedere informazioni (l’allora mister Max Allegri invece preferiva Lukaku) per David, nome che piace moltissimo al calciomercato Juve e che potrebbe diventare sempre più interessante visto che è in scadenza.

Stefano Mauri