Wanda Nara provoca dal letto. Mauro Icardi, bomber vero, piace al Milan

Della sua nuova vita da single, Mauro Icardi (piace al Milan che cerca un bomber) condivide pochi scatti e i successi in campo. Poco altro. Giorni fa ha postato alcuni scatti con la sua Lamborghini gialla. E la sua ex Wanda ha risposto con uno scatto altamente hot e provocante. Come è nelle sue corde, d’altronde. Anche i tifosi turchi hanno reagito, ma non in modo positivo.

Eh già, mentre Wanda Nara sta registrando la trasmissione argentina Bake Off Famosos per Telefe, l’ex compagna di Mauro Icardi ha provocato i suoi fan con uno scatto intimo, vedo non vedo a letto, con lei bellissima: “So che morite dalla voglia, facciamo un piccolo video come Wanda Nara”. L’allusione è ad un video intimo messo in circolazione in passato e alla canzone di Bizzarp che lo cita. I tifosi turchi di Icardi sono insorti: “A chi piace Icardi non dovrebbe piacere”. Ma che male fa la Wanda in versione tentatrice?

Stefano Mauri