Annalisa e Tananai, alla grande con “Storie Brevi” in questa pazza estate

Annalisa Scarrone, o meglio, Annalisa, ha appena terminato “Tutti nel vortice Tour outdoor”, la versione “estiva” del tour che poi la porterà nei palazzetti il prossimo autunno, l’ ultima data si è tenuta lo scorso 17 agosto al Red Valley Festival di Olbia e lo scorso lunedì 19 agosto, Annalisa (si sta godendo un po’ di meritato riposo, ma coltiva idee per nuove canzoni nel frattempo) ha ringraziato tutti i fan sui social. Un post con ben 20 foto e una didascalia molto breve ma incisiva: “Questo vortice non lo dimenticherò mai”. Una serie di persone taggate (staff, etichetta discografica, ballerini etc.) e ancora qualche parola: “Grazie per questo pezzo di vita. Ma il grazie più grande è nel video, alla fine del post. Al prossimo giro! Sempre”. E tra i post c’è pire un video in cui Annalisa ha mostrato il suo lato se vogliamo più inedito. Commossa, con le lacrime agli occhi verso i suoi sostenitori: “Il grazie più grande è per voi.. grazie davvero”.



Ricordate? La scorsa primavera è stata Veleno a far cantare milioni di italiani, quest’estate è toccato a Storie brevi insieme ad Annalisa, che i due hanno eseguito anche a Party Like a Deejay 2024. Nel frattempo Tananai ha lavorato sul suo nuovo album: un lavoro di scrittura, iniziato lo scorso ottobre e terminato nei giorni scorsi. È facile pensare che il disco sarà pubblicato in autunno, ma né l’artista né la sua casa discografica hanno rilasciato informazioni in questo senso. E se Tananai e Annalisa, protagonisti di una straordinaria estate con “Storie Brevi”, beh andassero al Festival di Sanremo il prossimo mese di febbraio?

Stefano Mauri