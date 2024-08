Koopmeiners nonostante Gasperini, Kalulu, Saelemaekers e Conceicao per la Juventus

Teun Koopmeiners non è partito con il resto dei giocatori nerazzurri alla volta di Varsavia, là dove l’Atalanta sfiderà il Real Madrid nella finale di Supercoppa Europea. Un evento storico per il club bergamasco e per i giocatori che fecero l’impresa di vincere l’Europa League. Tra di loro, appunto, mancherà l’olandese che ha deciso di chiamarsi fuori per chiarire oltre ogni ragionevole dubbio la sua volontà di cambiare club. E di andare, ovviamente, alla Juventus con la quale i suoi manager hanno già raggiunto da tempo un accordo sull’ingaggio. Mister Gian Piero Gasperini, trainer, bravissimo della Dea nerazzurra, è tornato a parlare del tuttocampista olandese: “È la vittima di questa situazione, è stato privato della possibilità di giocare questo tipo di partita. Mi dispiace non averlo convinto a restare fuori da certe beghe di mercato, purtroppo è stato fortemente condizionato, ma lui rimane un ragazzo sano e siamo legati a lui perché ci ha aiutato ad arrivare fino a qua”. Per carità, il Gasp fa bene a dire ciò che vuole e passa, ma nessuno ha puntato la pistola alla tempia a Koopmeiners per obbligarlo ad andare alla Juve, no? Ah… Francisco Conceicao e milanista Saelemaekers rappresentano due concorre opzioni per i bianconeri.

Stefano Mauri