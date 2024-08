Specchio, specchio delle mie brame, Belen Rodriguez, è o non è, la più bella del reame?

“Perché quelle strane gocce sullo specchio di Belen?. Se lo stanno chiedendo molti internauti. Che cosa sono?”…

Così postarono, o meglio, scrissero sul sito internet, molto informato sui fatti, Dagospia. E comunque, per la serie, “Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame”, nei giorni corsi, Belen Rodriguez, proprio mentre si specchia, beh, gocce a parte, semplicemente è apparsa bellissima, meravigliosa, incantevole. Del resto, a lei, basta mostrarsi per far girare la testa praticamente a tutti, è davvero uno schianto. No?

La showgirl, entrata nella squadra degli artisti targata Warner Bros. Discovery, condurrà sul canale generalista di punta del gruppo Only Fun – comico show, al posto di Elettra Lamborghini e insieme ai Panpers (il duo di cabarettisti con cui aveva già lavorato in passato a Colorado su Italia 1). Le nuove puntate del programma comico saranno registrate a novembre a Legnano, in provincia di Milano. E non è finita: in autunno Belen debutterà anche su Real Time, sostituendo Giulia De Lellis, sarà alla guida della nuova edizione di Amore alla prova – La crisi del settimo anno.

Stefano Mauri