Il Buongiorno di Alessandro al Napoli: “Gasato da Conte. Vi spiego il mio no alla Juve”

Prime parole da calciatore del Napoli per Alessandro Buongiorno. E le sue dichiarazioni hanno acceso il popolo partenopeo. Nella conferenza stampa della sua presentazione, il difensore ha parlato di tutto. Dal primo incontro (casuale?) col tecnico Antonio Conte agli obiettivi per la prossima stagione, ma anche la scelta di dire di no alla Juventus e di respingere l’interesse dell’Inter. Ecco alcuni passaggi del suo intervento: “Il no alla Juve? Ci sono state tante squadre che mi hanno cercato. Sono nato e cresciuto nel Torino, ho sempre giocato nel Torino e ho letto i nomi a Superga: in questo momento mi sentivo di tradire in primis un po’ me stesso. E poi qui l’affetto della gente si fa sentire: sono stati 2-3 giorni a Napoli prima di venire in ritiro, si poteva toccare con mano la passione delle persone per il calcio. Sono contento della scelta che ho fatto.

Con Conte, la prima volta l’ho incontrato per caso in un ristorante a Torino, stavo festeggiando il mio compleanno con alcuni amici e abbiamo parlato: mi ha spiegato quali erano le sue idee, cosa voleva fare. Poi, mentre ero in Germania per l’Europeo, ci siamo sentiti un paio di volte: le chiacchierate con lui mi hanno gasato, mi ha fatto sentire importante e dato fiducia, e ora voglio ripagarlo sul campo“.

Stefano Mauri