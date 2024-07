Emma Marrone è un’emozione grande

Il terzo tempo? Come ha scritto qualcuno, nel rugby, è l’incontro festoso dopo la gara, fra ex avversari. Ebbene, la Regina del Pop Emma Marrone sta vivendo il suo terzo tempo con sé stessa. Ed è in uno stato di grazia fantastico: bella, ispirata, leggera (ma non frivola e vuota), frizzante, brava, lanciata, emozionata, inclusiva ed emozionante. Bellissima, fatale, malinconagica, la canzone dell’estate di Emma, vale a dire Femme Fatale, rilancia il filone elettro-pop iniziato l’anno scorso, con l’album “Souvenir’, il manifesto artistico dell’artista salentina. Ah … ricordate? La scorsa estate, la cantante ha fatto ballare tutti con il brano Taxi sulla luna, realizzato in collaborazione con Tony Effe, prodotto da Takagi & Ketra. Ebbene, a questo giro, la nuova Emma Marrone balla da sola. Ah … recentemente la cantautrice di successo e Jake La Furia, membro fondatore del leggendario gruppo rap Club Dogo e prossimo giudice di X Factor, si sono seduti al microfono di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli per una chiacchierata senza filtri. Entrambi hanno offerto prospettive uniche e sincere su temi rilevanti del panorama musicale contemporaneo.



Emma ha raccontato come i numerosi cambiamenti nel settore discografico non l’abbiano mai spiazzata: “A me questo continuo cambiamento non mi ha spiazzato, mi ha dato la possibilità di rigenerarmi, di reinventami e ricrearmi e anzi in questo periodo personalmente complicato, sto vivendo uno dei momenti più floridi della mia carriera”. Nello scorso weekend infine, Emma, ha emozionato cantando “Tu si ‘na cosa grande”, all’Anema e core di Capri. Nel video, postato sui canali social del locale, si vede Emma che, cellulare alla mano per dare un’occhiata al testo, canta il successo di Modugno accanto a Gianluigi Lembo, figlio del compianto Guido.

Stefano Mauri