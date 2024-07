Leonardo Bonucci ancora non ci sta: “Via dalla Juve in un modo che non meritavo”

Leonardo Bonucci è intervenuto al podcast “Passa dal Bsmt” di Gianluca Gazzoli, parlando anche del suo ultimo periodo alla Juventus. Nelle parole di Bonucci c’è tutta la delusione per il suo addio inaspettato alla Vecchia Signora nel 2023: “Io me ne sono dovuto andare quasi scappando perché qualcuno aveva deciso che doveva andare così, è stata una manifestazione di un singolo che non meritavo. Mi sembrava quasi uno scherzo, dopo più di 500 partite ricevere il ben servito così. Forse il mio percorso alla Juventus non è ancora terminato, quando penso di voler fare l’allenatore penso a quella panchina lì. Sogno? Si, di arrivare a sedermi su una panchina importante come la Juventus, mi piace pensare che questa storia non sia finita. Io ho anteposto la Juventus a mia moglie, ai miei figli e al mio benessere perché anche quando sono andato via nel 2017 (Milan, ndr) quella scelta l’ho fatta perché non volevo essere un problema all’interno dello spogliatoio e quindi ho preso quella strada lì per non fare del male alla Juventus. E questa è una cosa che al presidente avevo detto per tutto quello che era successo negli ultimi sei mesi della stagione prima. Io devo andare via da qua perché sarei deleterio dentro lo spogliatoio. Non mi sono mai nascosto dietro una maschera, non ho mai nascosto il fatto di essere juventino e di difendere la Juventus in qualunque modo. Di amarla anche a costo di rimetterci personalmente.



Quando ti comporti così poi sei nell’occhio del ciclone, quando mezza cosa non va”. Così parlò Leonardo Bonucci (nella fotografia è in compagnia di Giorgio Chiellini) mandato via dalla sua Vecchia Signora per volontà dell’ex trainer bianconero Massimiliano Allegri.

Stefano Mauri