Chiara Ferragni presto in TV per raccontare la sua storia e le sue verità

Per quanto riguarda Chiara Ferragni da Cremona, il settimanale Chi ha smentito la possibilità di vedere l’imprenditrice digitale nei panni di attrice, come si vociferava tempo fa, secondo il periodico: “E’ più probabile che lei costruisca un cinema intorno alla propria storia, sulla stessa linea di scrittura di Unica di Ilary Blasi. Piattaforma scelta: Amazon“. E la vita privata? Gli inviati del giornale non hanno dubbi: “Si dice che il suo cuore batta per un uomo più grande di lei. Anche se ci sono delle difficoltà”. Il giovane ortopedico Andrea Bisciotti, da più parti indicato come nuova fiamma della Ferry, sarebbe dunque solo un amico.

A proposito, nei giorni scorsi, la Ferragni, via social aveva taggato il resort di Maiorca che l’ha ospitata per festeggiare l’addio al nubilato dell’amica del cuore Veronica Ferraro: il Cap Vermell Grand Hotel, specificando, tuttavia, che si trattava di una collaborazione. Ma l’albergo si è visto costretto a limitare i commenti per via dei troppi insulti ricevuti sulla propria pagina Instagram, presa d’assalto dagli haters. Insomma, insultare Chiara Ferragni, (tanta gente non ha nulla da fare), è lo sport nazionale. Ah come siamo diventati brutti!

Stefano Mauri