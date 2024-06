Brava Emma Marrone cantale ai rosiconi e vestiti come vuoi

Emma Marrone, è una cantautrice di straordinario talento, ed è pure una donna forte, grintosa, bella, spiritosa, tenace, vera e che certo non le manda a dire. Giovedì sera, nel corso del suo concerto ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, Emma ha deciso improvvisamente di interrompere il concerto per prendere la parola e lasciarsi andare ad un lungo sfogo per rispondere alle critiche che le sono state mosse di recente sul suo abbigliamento. Non è certo la prima volta che qualcuno si permette di insultare il suo fisico, ed Emma ha già più volte parlato dell’argomento rispondendo a tono. Shorts corti, crop top giallo, calze nere semi trasparenti e stivali alti. Questo il look grintoso e sensuale che Emma ha sfoggiato al concerto, un outfit in linea con la sua personalità e determinazione. Ma è proprio sul suo abbigliamento che Emma ha voluto dire qualche parola, sfogandosi proprio a seguito di alcune critiche sul suo aspetto:

“Chissà domani sui social cosa scrivono sul mio corpo, che non va bene. A me non me ne frega niente, prima di rivolgersi direttamente ai fan – Voglio dire soprattutto alle ragazze giovani, quelle che devono fare ancora un po’ di vita per avere le spalle forti e grosse come ce le ho io: non state dietro a certe cose. Ogni corpo ha la sua dignità, ogni corpo ha la sua bellezza, la perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano un chirurgo, credetemi”.

Già ma Emma Marrone potrà vestirsi come gli para? E poi è bellissima. Alla faccia dei rosiconi da tastiera.

