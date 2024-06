Emma Marrone, Femme Fatale pure da barista per lanciare “Ho voglia di te” con Olly e Jvli

Quindi, come riportato dalla versione On Line de Il fatto Quotidiano, in un bar famoso del centro di Milano, davanti al Castello Sforzesco, è apparsa Emma con Jvli e Olly. La cantante ha iniziato a preparare caffè da offrire gratis a tutti: “Amaro o zuccherato?”. Una vera professionista al bancone. Emma Marrone si è prestata a questo divertente siparietto per lanciare il singolo “Ho voglia di te”, in duetto proprio con i compagni di bar Jvli e Olly.

Uno dei versi della canzoni recita: “Ma, sai, mi piaci tu che mi fai il caffè meglio del bar (Con la Moka, che fischia)” ed eccoli lì sorridenti tutti e tre a preparare la bevanda per i fan. “Ho voglia di te nasce a fine marzo, dopo il periodo di Sanremo – ha spiegato Jvli – mi sono trovato in studio con Paolo Antonacci e Olly, ed è nata in un pomeriggio. L’ho fatta sentire ad Emma (straordinaria Regina del Pop che non se la tira) perché mi sembrava perfetto per lei, dopo Apnea e Femme Fatale abbiamo instaurato un rapporto fantastico e questo brano ne è il coronamento. Olly poi, chi meglio di lui poteva accompagnarmi in questa nuova esperienza”.

Stefano Mauri