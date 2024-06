Nasce la Juve di mister Thiago Motta. Il trainer che a Bologna ha fatto cose clamorose

Mister Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus: la sua firma telematica (scrivono quelli di Sportitalia.it) sarà resa ufficiale nelle prossime ore; il trainer ex Bologna (con la compagine bolognese ha fatto cose clamorose) giungerà a Torino nei primi giorni del prossimo mese, un po’ prima del raduno previsto per il 10 luglio. Contratto triennale per lui. Cristiano Giuntoli, Deus Ex machina sportivo della Juve, nel frattempo sta plasmando il mercato per costruire una rosa, vicina il più possibile alle idee del neo tecnico. definito il trasferimento di Szczesny in Arabia Saudita per liberare spazio a Di Gregorio.

E proseguono intanto i dialoghi tra Juve e Aston Villa per sbloccare lo scambio tra Douglas Luiz e McKennie, con l’inserimento di Iling Jr nell’affare. Operazione da circa 17-18 milioni, a cui vanno aggiunti i costi dei due cartellini). L’infortunio di Koopmeiners (che salta l’Europeo) non cambia i piani della Juve, attenta pure a Di Lorenzo che è sempre più in rottura con il Napoli. La nuova Juve targata Motta e Giuntoli sta diventando gradualmente realtà. E a Giuntoli intriga assai il laterale offensivo inglese Greenwood.

Stefano Mauri