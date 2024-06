Belen Rodriguez? Se e quando vuole, fa bene a spogliarsi e a postare la foto via social. O no?

Laura Chiatti, tra lo stupore e l’ammirazione ha postato: “Mio Dio”, non appena ha visto la foto. E non è una novità, Belen Rodriguez raccoglie, raccoglierà e ha raccolto moltissimi commenti per qualsiasi post che pubblica, figuriamoci per una foto simile.

Eh già, la showgirl ha postato un selfie allo specchio che la ritrae completamente nuda. E il post ha ricevuto subito centinaia di messaggi. Com’era prevedibile, non sono mancate le critiche. Per alcune follower, “la bellezza è di chi non si mostra”. Tuttavia, a differenza di altri casi, però, il post ha ricevuto anche moltissimi apprezzamenti. In tanti hanno preso le sue difese dopo aver letto le solite offese sul suo conto. “Fregatene e splendi… sei una Dea”. In effetti, Belen Rodriguez, se e quando vuole, fa bene a spogliarsi, no?

Stefano Mauri