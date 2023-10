Per Chiara Ferragni e Fedez e già Halloween in casa coi figli e il cane Paloma

Social, sul pezzo e sempre attenti alle cose che li circondano, Chiara Ferragni e Fedez, ovviamente sono già in pieno clima Halloween: la coppia ha condiviso su Instagram alcuni scatti con i figli Leone e Vittoria, svelando il loro travestimento di quest’anno, dedicato a un mitico supereroe dei videogiochi.

Eh già: “Super Mario family“, ha scritto il cantante a corredo delle foto con la sua famiglia al completo. Tra queste, un’immagine in cui Leone, nelle vesti del celebre idraulico Mario, è immortalato al fianco di mamma Chiara Ferragni, che per l’occasione ha scelto di indossare i panni di Luigi, fratello gemello di Super Mario. Nella foto l’imprenditrice tiene in braccio la figlia Vittoria, che sfoggia l’abito rosa e la corona della Principessa Peach.

Un momento distensivo e di completo svago per Fedez, che all’inizio di ottobre era tornato a casa dopo il ricovero in ospedale a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere: nello scatto il cantante, nei panni proprio di un Super Fungo, gioca con l’ultimo arrivato in famiglia: il Golden Retriever Paloma. Passata la paura per le condizioni di salute di Fedez, in casa Ferragnez è decisamente tornata la normalità.

