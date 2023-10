Fiorello anticipa Sanremo 2024? Ecco cosa ha detto: “Vorrei fare un omaggio a Toto Cutugno. Jovanotti sarà all’Ariston”.

Quindi Fiorello ha ‘ufficializzato’ (a modo suo, ma sarò davvero così poi?) la presenza di Jovanotti all’Ariston. Così lo showman ad ‘Aspettando ‘Viva Rai2’ ha parlato: “Jovanotti andrà a Sanremo! Amadeus? Un genio del male, aveva pianificato tutto a partire dall’incidente in bici di Lorenzo”.

Eh già, con fare scherzoso, il Fiore nazionalpopolare, nella penultima puntata delle prove generali del programma vero e proprio in onda su Rai2 dal prossimo 6 novembre, ecco ha regalato spunti: “Leggo che ‘La Stampa’ parla di Jovanotti come possibile concorrente del Festival. Sapete che mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo! Parteciperà a Sanremo, ma non solo: pare che si esibirà con Lazza in un duetto, con titolo Lazzaro”. Nel corso dell’anteprima in diretta solo su Instagram, quando fuori dal bar è ancora buio, Fiorello si è lasciato andare ad altri spoiler dicendo… “tanto a quest’ora chi ci guarda?”. E dialogando con gli improbabili avventori del bar ha svelato: “Vorrei fare un omaggio a Toto Cutugno, ma non qui. Vorrei farlo in un posto molto importante ma devo avere l’approvazione, in un posto, molto importante, a febbraio”. Per carità magari Fiorello si è preso burla di noi, ma il nome di Jovanotti circola e Cutugno, merita un tributo.

Stefano Mauri