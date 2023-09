Fedez procede nel recupero dopo il ricovero d’urgenza in ospedale

Fedez si sta riprendendo ed è tornato a interagire dal web: “Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando”, scrive su Instagram. “Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

Fedez è tornato in ospedale, ma questa volta il tumore al pancreas sembra non entrarci nulla. “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna” … così ha postato via social il rapper, dopo giorni di blackout social. Giovedì è arrivato in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano e dopo i primi accertamenti è stato ricoverato in una stanza a pagamento della chirurgia, dove si trova tuttora.

Il suo problema? Due ulcere sanguinanti, ma “grazie a due trasfusioni ora sto molto meglio”, rassicura Fedez. Inutile dire, però, che il primo pensiero di tutti è andato a quel tumore operato a marzo dello scorso anno. “Siamo in contatto telefonico”, spiega il dottor Massimo Falconi, responsabile della chirurgia del pancreas del San Raffaele, dove era stato ricoverato la scorsa primavera. “Quello che gli è successo non credo sia collegato in alcun modo alla sua malattia di base, per cui non sta facendo nessuna terapia, ed è una cosa che può accadere a qualsiasi persona” spiega il professore alla stampa e aggiunge: “Può esserci una maggiore fragilità legata all’intervento, anche se osservata raramente. Ed è possibile che sia legata all’assunzione di qualche farmaco, anche se non abbiamo informazioni in merito”. Quel che conta è che Fedez sta meglio e che si riprenderà alla grande.

Stefano Mauri