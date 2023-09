Emma Marrone piace perchè e vera e arriva al cuore con canzoni che segnano come ‘Iniziamo dalla fine’

Emma Marrone è grande bellezza che emoziona, con la sua musica, in questo 2023 ormai in autunno. Recentemente, l’artista ha svelato la tracklist del suo nuovo album: nove brani, di cui due collaborazioni: ‘Taxi sulla luna’ con Tony Effe e Takagi & Ketra e il nuovo singolo ‘Amore cane’ con Lazza. Souvenir, il suo lavoro discografico uscirà venerdì 13 ottobre.

E c’è grandissima attesa, desiderio alimentato dalla stessa artista, col seguente annuncio, affidato ai social, senza trucco, acqua e sapone tempo fa: “Mi stavo ca*ando sotto per questo ritorno, poi vi leggo e mi emoziono. Non me ne frega niente, mi faccio vedere così come sono. Grazie, non vedo l’ora di esibirmi, sono troppo emozionata.

Siete stupendi e vi voglio bene. Mi state dando una carica pazzesca”. Ed è questa la forza di Emma: la verità, il suo essere vera dinanzi a tutto e tutti. E la genuinità è capita e premiata dal suo popolo. Aspettando ‘Souvenir’, ‘Iniziamo dalla fine’, scritto con e per lei da Davide Simonetta e Paolo Antonacci va alla grandissima, arriva, tocca corde intime, fa riflettere, cantare, emozionare e sognare. Sì Emma Marrone è tornata alla grandissima, anzi, non se ne è mai andata, semplicemente aspettava solo le sue note, per illuminare questi giorni complicati. Ah … come spacca ‘Iniziamo dalla fine’, pezzone straordinario.

Stefano Mauri