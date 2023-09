Chiara Ferragni prima saluta la nuova arrivata Paloma poi si cala nella Milano Fashion Week

Giorni intensi per Chiara Ferragni che prima ha salutato, il nuovo arrivo in casa Ferragnez, laddove è appunto arrivata Paloma, cucciola di Golden Retriever già innamorata pazza di Leone e Vittoria. Eh già, supportati dalla scrittrice Marina Di Guardo, la mamma di Chiara, i genitori più social del mondo hanno fatto questa sorpresa ai figli, a due mesi dalla morte di Mati, la cagnolina che per 13 anni è stata l’ombra dell’imprenditrice digitale.

Ebbene via social, Chiara, dopo una giornata trascorsa in casa a giocare e coccolare la nuova arrivata in famiglia, si è lasciata andare sui social a uno sfogo malinconico, ripensando alla sua Matilda, eccone un sunto: “Pensavo che il momento in cui un’altra cagnolina fosse entrata nella mia vita qualcosa sarebbe cambiato e avrei pensato un po’ meno alla mia compagna di 13 anni, Mati. Invece è proprio il contrario: ogni suo movimento, profumo e rumore mi riporta alla realtà delle cose. Mati ormai è sulla nuvoletta che i bimbi salutano ogni mattina, e Paloma è la nostra nuova compagna di avventure”. Poi la Regina della Moda, nonché Ambasciatrice del Made in Italy, nell’ambito della Milano Fashion Week, si è recata alla sfilata di Etro, col direttore creativo Marco De Vincenzo autore di un bel lavoro di rivisitazione dell’estetica, nella sfilata primavera/estate 2024 presentata appunto nel capoluogo milanese. E dopo le passarelle, De Vincenzo ha portato allo scoperto in Radical Etro, il documentario diretto da Beniamino Barrese, il su essere senza filtri.

Stefano Mauri