La Juventus è in vendita? Qualcosa sembra muoversi, ma intanto bisogna sistemare i conti

La famiglia Agnelli, o meglio… John Elkann ha deciso di vendere la Juventus? Mah… intanto, Il rosso del club di calcio non è più sostenibile per Exor. E allora potrebbe essere matuarta l’idea di una vendita per risolvere una situazione contabile importante: perdite per 240 milioni, ricavi a quota 600 e debiti superiori, fino a un valore di Borsa di 800 milioni. A scrivere della decisione (la società juventina non ha confermato le voci) della famiglia è stato il quotidiano Il Giornale in un articolo a firma di Osvaldo De Paolini e Tony Damascelli. Dopo i problemi (economici) della gestione di Andrea Agnelli, la finanziaria di famiglia non vuole più addossarsi l’impegno di sovvenzionare la squadra. E allora via alla ripulitura dei conti e poi alla vendita. Per un prezzo che dovrebbe arrivare a un miliardo e mezzo di euro.

Sicuramente l’arrivo di Cristiano Ronaldo e, soprattutto, l’addio (ma ne valeva davvero la pena regalarlo poi all’Inter?) a Beppe Marotta, senza dimenticare la maledetta pandemia non hanno fatto bene alla gestione bianconera dell’ultimo periodo Agnelli, la speranza è che con l’arrivo del nuovo Deus Ex Machina Cristiano Giuntoli, il team torni a essere sostenibile e competitivo.

Stefano Mauri