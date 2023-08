Leonardo Bonucci, la Juve e un divorzio inevitabile

Del caso Leonardo Bonucci ha parlato pure l’opinionista Massimo Brambati. Ecco il suo pensiero:

“Brutta pagina. Bonucci ha fatto tanto per la Juve ma anche la Juve ha fatto tanto per Bonucci. Doveva esserci un modo diverso per lasciarsi. Per esempio so che Bonucci non ha preso in considerazione il mercato ma Giuntoli gli ha proposto alternative che non ha accettato. Hai fatto la storia del club ma sei arrivato al capolinea, devi anche capire che forse è il momento di farti da parte e se vuoi continuare puoi farlo in altri contesti. Il club sta facendo i conti non solo economici ma anche tecnici e nella Juve di Giuntoli non c’è spazio per Bonucci. Doveva prenderne atto”



Intanto il legale del calciatore ha chiesto via Pec alla società il reintegro in rosa del difensore.

La società ha risposto picche e ora si potrebbe arrivare alla rescissione del contratto.

Detto ciò, specificato come la Juve, in questa vicenda, ha inevitabilmente le sue colpe, ricordando parallelamente però cha da tre anni, in bianconero Bonucci ha riservato più ombre che luci, ecco dato che tale divorzio difficilmente rivedrà il ritorno, in armonia, delle parti, Leo non potrebbe uscire di scena, senza sbattere la parta?

Stefano Mauri