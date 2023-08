Chiara Ferragni, in vacanza a Ibiza con Fedez e i figli e il rito della pizza Margherita

“Fai schifo e schifo posso dirlo ad un commento del genere?” Così Chiara Ferragni ha giustamente replicato, nei giorni scorsi, a due suoi haters sui social che l’hanno accusata di aver fatto il lungo post sulla morte della sua cagnolina Matilda, solo come mossa strategica per far passare rapidamente la polemica sul post dalla Sicilia. Ricordate? Tale riferimento è alle critiche scoppiate nelle scorse settimane sui social contro l’influencer per le foto che aveva pubblicato su Instagram della propria vacanza in Sicilia nello stesso giorno in cui la regione era a fuoco per i numerosi incendi.

E … ha fatto bene Chiara Ferragni a rispondere per le rime ai leoni da tastiera che hanno tirato in ballo, per i motivi più svariati, la morte della sua amatissima cagnolina, per muovere accuse contro di lei. Ah … come siamo diventati.

Intanto, a Ibiza con Fedez e con la famiglia, per le vacanze estive, Chiara da Cremona si è già concessa, con tanto di foto rituale, una bella, gustosissima pizza Margherita.

Già, dalla magica isola iberica, i Ferragnez hanno iniziato a postare foto sui social. Avanti tutta!

Stefano Mauri