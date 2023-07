Chiara Ferragni ha perso l’amata Matilda. La cagnolina è morta nei giorni scorsi

Chiara Ferragni ha perso la sua amata cagnolina Matilda, femmina bulldog francese, e l’ha ricordato con un commesso post via Instagram: “Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perchè è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai ‘creato’ quella che è la nostra famiglia: eri tu “il cane di Chiara Ferragni” di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita? Dopo averti salutata per l’ultima volta ho provato a spiegare a Leo che eri andata in cielo e ci avresti sempre protetti da una nuvoletta lassù. E lui mi ha chiesto come potevamo riconoscere la nuvola perchè cosi potevamo salutarti sempre anche noi. Spero di averti fatto vivere una bella vita e di averti fatto sentire il mio amore ogni giorno, perchè io il tuo l’ho sentio sempre. Mi mancherà tutto di te Mati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta. Sarai per sempre la mia prima bimba”.



E questo invece è il ricordo di Fedez: “Sei stata il motivo per cui io e mamma ci siamo conosciuti. Sei stata parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più. Inconsapevolmente sei stata il motivo per cui io e la mamma ci siamo conosciuti, ‘il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton’ e così quasi per gioco sei sempre stata al nostro fianco in questi 7 anni. Eri con noi quando è nato Leo, eri con noi quando è nata Vittoria. Tu eri noi. Il nostro ultimo abbraccio alla nostra prima bimba. Ciao Mati, ci manchi già”.

Così postarono i Ferragnez per ricordare Matilda, volata via in questa strana estate 2023. Alla cagnolina le era stato diagnosticato un tumore nel 2020. Per le cure Ferragni e Fedez non avevano giustamente badato a spese: Matilda prima era stata ricoverata dal loro veterinario di fiducia, a Milano, poi era stata portata a Zurigo, in una clinica specializzata, e lì era stata sottoposta alla radioterapia.

Stefano Mauri