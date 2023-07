Chiara Ferragni e Fedez attaccati e citati pure per la morte della loro cagnolina. Siamo messi male!

La morte dell’amata cagnolina dei Ferragnez è stata annunciata dalla stessa Chiara Ferragni con un post sui social: “Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perchè è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia”. Questo il ricordo, in breve, postato da Chiara da Cremona per ricordare la sua cagnolina.

Fedez giustamente nel frattempo, si scagliato contro un follower che aveva esultato su Twitter per la morte del cane della moglie, Matilda.

Il leone da tastiera infatti aveva scritto: “Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di fedez per elogiare il suo cane morto che succede”.

“Succede che se sei una merda e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri” … questa la risposta del rapper. Chapeau a Fedez.

Commentare in modo ironico, o per cercare visibilità la scomparsa di un cane, peggio ancora, insultare lo stesso animale e i Ferragnez: purtroppo in rete abbiamo visto pure questo. E, beh siamo messi veramente male. Belli, liberi, affermati, fuori dagli schemi, ricchi: Chiara Ferragni e Fedez sono invidiati proprio per queste caratteristiche e fanno bene a postare ciò che fanno. Mentre i gelosi, gli infelici e i cacciatori di visibilità, grideranno sempre, ma il loro grido infelice, difficilmente arriverà al cielo.

Stefano Mauri