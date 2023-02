Chiara Ferragni in ‘mutande’ rende sensualmagica Milano

Grandioso a Milano, dove, in occasione della Settimana della Moda in corso, ecco, Chiara Ferragni da Cremona ha acceso il capoluogo partecipando, alla sfilata di Gucci (senza Fedez), beh puntando tutto su un look ispirato agli anni 2000, portando le mutande a vista sopra i pantaloni.

E la visione sensualintrigante ha stupito i presenti: Chiara in culotte ha spaccato… Chapeau!

Intanto Fedez, dopo essersi concesso un aperitivo con la moglie giovedì sera in un locale del capoluogo meneghino, ecco visibilmente agitato e con la balbuzie è riapparso in diretta Instagram per difendersi dagli attacchi e spiegare come funziona la sua campagna benefica legata alle uovo di Pasqua in arrivo. Per le difficoltà ad esprimersi, l’artista ha chiesto scusa ai follower

Stefano Mauri