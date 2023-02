Andrea Ivanova, la donna con le labbra più grandi del mondo: “Diventerò come la bambola Bratz”

Andrea Ivanova si è sottoposta a 34 infiltrazioni di filler nelle labbra. I medici vorrebbero fermarsi perché temono per la sua salute. Ma lei insiste: “Le voglio ancora più grosse”

E ora si prepara ad gonfiarsi gli zigomi: “Saranno i più grandi di sempre”

Ecco la sua storia

Ecco com’era Andrea prima della cura

Andrea Ivanova non ha timore per la sua salute. E nonostante sia diventata famosa perchè ha le labbra più grandi del mondo, ha deciso di andare avanti e farsele ancora più grosse. Lo racconta al Daily Star .

Andrea Ivanova: “Non mi fermo”

La giovane modella si è sottoposta a 34 iniezioni di filler fino ad oggi. Ex studentessa di filosofia, vanta su Instagram un seguito di 25 mila follower. Diverse cliniche, racconta lei stessa, si sono rifiutate di aggiungere altro filler alle sue labbra, per il pericolo in cui incorre la sua salute.

Ma non ha paura: «Le mie labbra non sono ancora abbastanza grandi e le voglio molto più grandi di adesso. Ogni mese riceverò più riempitivi, ma non riesco nemmeno a contare quanti soldi ho speso in totale».

Come la bambola Bratz

Tutto è cominciato nel 2018. Andrea era una ragazza bellissima. Ma voleva essere come la bambola Bratz. Così ha iniziato a gonfiarsi le labbra e si è sottoposta ad un intervento chirurgico per il riempimento della mascella e del mento.

E ora sta passando agli zigomi, riempiti, al momento, con quattro iniezioni di acido ialuronico: «Oltre alle labbra, voglio avere gli zigomi più grande del mondo».

Le critiche

Non mancano le critiche sui social per la sua trasformazione. Ma non se ne fa un cruccio: «Anche se la mia famiglia non approva il mio nuovo look, deve rispettare la mia scelta per il mio cambiamento.

Non mi preoccupo dei commenti delle persone, poiché ho i miei gusti e le mie opinioni sulla bellezza. Ognuno dovrebbe soddisfare se stesso senza temere o preoccuparsi dell’opinione degli altri, perché il senso della vita è essere felici. La mia faccia mi piace molto».

