Juventus, altra stangata in vista? Ecco cosa sta succedendo

Ma è vero che per la Juventus… “Tira una brutta aria a Roma. Gelida e ficcante?”

A scrivere così è l’edizione odierna di Tuttosport, quotidiano che si sofferma sull’intricata vicenda giudiziaria che ha colpito la Juventus sottolineando come, dalle parti della Procura federale, soffino “venti che non promettono nulla di buono”. Venti che potrebbero portare il club bianconero “al Polo Nord: da meno 15 a forse anche più del doppio! Un salto del gambero che potenzialmente la porterebbe alle soglie della zona rossa: quella che separa la Serie A dalla Serie B per l’anno successivo”.

Antonio Cassano: “Chi sbaglia paga, ma non può essere stata solo la Juve a sbagliare“ – GUARDA

Il titolo scelto dal quotidiano è in questo senso icastico: “Vogliono mandare la Juve in Serie B?”

“La Procura – prosegue il quotidiano – ha chiesto e ottenuto la possibilità di avvalersi di ulteriori 40 giorni per completare le indagini in corso sul nuovo processo che vedrà sul banco degli imputati nuovamente il club torinese soprattutto per la cosiddetta manovra stipendi. Un segnale, secondo il quotidiano, poco incoraggiante per il futuro bianconero”.

Ebbene, stangata per l’affaire plusvalenze, la Vecchia Signora rischierebbe quindi una nuova stangatona per la questione, tutta da decifrare, degli stipendi relativi al periodo della prima ondata pandemica del Covid (2020).

Insomma, dal 2018 all’altro ieri, l’interregno Fabio Paratici dell’era Andrea Agnelli senza Marotta: quindi dall’autunno 2018 all’estate 2021, beh è tutto in discussione. Oggi al posto di Arrivabene, arrivato in ritardo a colmare lo spazio lasciato libero da Marotta è stato promosso Francesco Calvo, ottimo calciofilo.

JUVENTUS, FINO ALLA FINE: Le 100 partite più belle degli ultimi 50 anni – GUARDA

E a Calvo va affiancato un direttore sportivo esperto, un professionista del calibro di Andrea Berta (all’Atletico Madrid è dato in rotta di collisione, per la serie forse uno è di troppo, col trainer Simeone, ndr), di Petrachi (è libero e in cerca di occupazione), di Massara (Milan), di Giuntoli (Napoli) o di Tare (Lazio).

Mister Allegri? In caso di permanenza in serie A potrebbe restare, ma tutto è in divenire sulle sponde juventine del fiume Po.

Global Park Trainer da Calcio Attrezzatura Banda Elastica per L’Allenamento Individuale – GUARDA

Stefano Mauri