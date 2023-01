Mister Allegri: “Bel momento lo striscione dedicato a Vialli”

“Lo striscione per Vialli? È stato un momento bellissimo. Fagioli è cresciuto molto, all’inizio non giocava e ora sta crescendo di partita in partita come sta facendo Miretti, direi che sotto questo aspetto la Juventus ha buoni giovani.Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice, nelle ultime due la Cremonese non aveva concesso gol e col Napoli ha perso dopo essere stata sull’1-1. Sono ben organizzati, nel primo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente, ma questa partita dev’essere un punto di partenza. I ragazzi si sono calati bene nella gara e bisogna cercare di consolidare la posizione in classifica e questo è un buon risultato, vincere alla ripresa non è mai semplice. Conta aver vinto, la ripresa non è mai semplice.

Vincere qui è difficile per tutti, a parte la Lazio poi qui le squadre hanno sempre fatto fatica a vincere“. Queste le parole di Max Allegri, trainer della Juventus, in conferenza stampa, dopo la sofferta, ma di carattere, insomma … per farla breve a ‘corto muso’ vittoria dei bianconeri per 1 rete a 0 a Cremona sulla vivace Cremonese.

In queste ore intanto, l’ex attaccante della Cremo, della stessa Juve, oltre che di Pizzighettone, Sampdoria e Chelsea,Gianluca Vialli è nato proprio sulle cremonesi rive del fiume Po e sta lottando in ospedale, a Londra, come un leone, contro un maledetto tumore al pancreas.

Stefano Mauri