Francesca Michielin, Damiano dei Maneskin: resistere è pure lavorare per pagare tante tasse, no?

Dopo l’appello alla Resistenza di Francesca Michielin, le repliche in Rete…

La Resistenza della gente come me, che per avere un lavoro si è fatta un culo cosi, senza chiedere niente a nessuno, che rischia, che si mette in gioco, che lotta per difendere la propria attività, che non può permettersi di parlare per giorni di Peppa Pig perché oltre a occuparsi di diritti civili, bisognerebbe pensare anche ai diritti sociali, alle persone oneste e perbene che ogni giorno non possono riaprire la porta del loro esercizio commerciale. Ma non frega un cazzo a nessuno.

Resistenza!

Così postò via social, Gloria Capitano (postando una bella bolletta da pagare), Signora della Notte Cremasca e imprenditrice nel settore della movida notturna e Lady Babar (locale di Crema). Ebbene, artisti quali Francesca Michielin e il leader dei Maneskin Damiano, lunedì scorso, ufficializzata la vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra, oltre a dichiararsi tristi, tra le altre cose hanno parlato di resistenza (valore altissimo che ha fatto la storia d’Italia). Allora, se la Michielin quando parla di resistere si riferisce a quanti si fanno il culo e vengono tartassati da tasse e imposte, beh ha ragione, altrimenti è un pochino, forse, fuori tema, no?

Stefano Mauri