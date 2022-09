Chiara Ferragni, il tocco sexy della Milano Fashion Week

Meno male che Chiara Ferragni c’è. L’Influencer di Cremona, colei la quale con là sole presenza illumina alla grande la già luminosa Milano Fashion Week, ancora una volta coi suoi scatti con seno in vista, si’ colora di sensuale bellezza il web. A questo giro, la prossima co conduttrice, per due serate, del Festival di Sanremo, ecco ha deciso di mostrarsi come mamma l’ha fatta mettendo in primo piano il suo seno nudo coperto solo dai lunghissimi capelli biondi, in occasione della settimana della moda milanese, evento a cui sta partecipando tutti i giorni con look sempre diversi e sempre molto provocanti.

E, così, quella che sembrava essere una tutina in pelle super sexy color porpora, diventa, tolto l’attillatissimo top a maniche lunge, un outfit ancora più osé in un look che era già super sensuale di suo.

Ergo, un piatto di club sandwich in mano, i capelli biondo platino sempre più lunghi e un sorriso accennato, la stupenda e creativa moglie di Fedez, sensualmente ha trovato il modo di far parlare di sé.

Chapeau alla Ferragni, senza di lei, le sfilate meneghine, pur glamour e di tendenza, mah … sarebbero meno sexy, no?

Stefano Mauri