Crisi Juve: ma è solo colpa di Allegri, uomo solo che non comanda?

Per carità, mister Massimiliano Allegri, uomo solo che pare non comandare più, in questo momento cupo, calcisticamente parlando, per la Juve in crisi di gioco e risultati, beh ha le sue responsabilità, ma sono solo sue le colpe? Il vicepresidente Nedved e il direttore sportivo Cherubini, solo per fare due nomi, ecco non hanno nessuna responsabilità per questo monentaccio? E il presidente Agnelli che ha praticamente regalato all’Inter il calciofilo Marotta è esente da colpe? E l’uomo dei conti Arrivabene con le sue esternazioni giova al gruppo? E i calciatori si impegnano il giusto?

Detto questo, nelle scorse ore a TMW Radio è intervenuto l’ex Direttore di Tuttosport e del Corriere dello Sport Paolo De Paola. Queste le sue parole squarcianti:

“Non mi è piaciuta l’immagine dei giocatori sotto i tifosi ieri a Monza, un conto è chiedere scusa e un conto è andare alla gogna. Bonucci è l’emblema di quello che sta mancando, anche quando non gioca comunque condiziona e questa mentalità va sradicata dallo spogliatoio. Bisogna togliere determinati giocatori, vengono condizionati elementi come De Sciglio e Alex Sandro perché si limitano a fare il compitino. Anche la società ha delle responsabilità, Arrivabene di fatto ha delegittimato l’allenatore con quella battuta su Allegri. Mi auguro una rivoluzione nella dirigenza bianconera, da Arrivabene e Nedved fino ad Allegri. C’è pronto Montero? Si lanciasse subito Montero. Il cambio radicale è necessario, serve un allenatore in grado di far tremare i muri e che possa proporre un calcio moderno. Un cambio che possa coinvolgere anche giocatori come Bonucci che hanno portato una stagnazione nel gioco della Juventus”

Così parlò De Paola. E la Juve, mah forse andrebbe rifondata inserendo, nel progetto nuovo, un generoso manager del calibro di Giuntoli, direttore del Napoli.

Stefano Mauri