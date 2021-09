L’Atletico e CR7. Berta piace alla Juve? Chiesa è da top club? E Claudio Chiellini?

Clamoroso a Madrid, causa Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United con un … tanto rumoroso, quanto doloroso addio alla Juve, dopo aver passato l’estate, tramite il suo agente Jorge Mendes, alla ricerca di una squadra?

Pare di sì poichè … il superprocuratore portoghese di CR7 ha offerto il suo asso a diversi top club europei,fra i quali pure l’Atletico Madrid, ma come riporta il quotidiano inglese The Sun i Colchoneros hanno rifiutato, visto il passato di Ronaldo al Real, per puntare sul ritorno di Griezmann.

Andrea Berta, direttore sportivo (italiano di Orzinuovi) dell’Atletico, per intenderci colui il quale avrebbe rifiutato l’ex attaccante della Juve, tra le altre cose, condizionale d’obbligo sarebbe nel mirino … proprio della Juventus in un’operazione prossima ventura che, qualora andasse in porto comporterebbe l’addio (o la promozione a direttore generale) dell’attuale erede, naturale e fisiologico, di Fabio Paratici approdato al Tottenham.

Torniamo ora alla stretta attualità agonistica bianconera e apriamo il capitolo Federico Chiesa, dando la parola al giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti: “La Juventus ha un problema di formazione, spesso mancano gli equilibri. Col Milan Chiesa poteva giocare ma Allegri stesso ha detto che gli avrebbe portato un problema di equilibrio. L’ex viola ha strappi eccezionali ma solitari, non ti dà mai equilibrio. O farà trenta gol in campionato oppure vorrà dire che deve ancora crescere per giocare in una grande squadra. Per questo motivo Chiesa non piace a tanti allenatori”.

Così si è espresso, tra domenica e lunedì scorsi, Sconcerti ai media nazionalpopolari e moderni, aprendo un ulteriore squarcio sul momentaccio della Juve.

Ah … Claudio Chiellini è il direttore sportivo del Pisa in Serie B oltre a essere il fratello gemello del capitano della Juve Giorgio. E in Toscana, Giorgio sta facendo benissimo, ergo il seguente quesito sorge spontaneo: ma non poteva restare a Torino il buon Claudio e collaborare con Cherubini? Mah …

Stefano Mauri