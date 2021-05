OROSCOPO DEGLI ANGELI Weekend 6- 8Maggio canalizzazioni di Roberto Forti

Il tema del fine settimana è L’AUTORITÀ in famiglia. I rapporti tra padri e figli. Come genitori ed in particolare come padri riusciamo a farci ascoltare e rispettare, comunicare con i figli? Come figli che rapporto abbiamo con con i genitori, con il papà, la vediamo ancora come figura autorevole. Le energie sottili metteranno in gioco situazioni che riguardano la famiglia per poter affinare le nostre capacità di crescita personale, attenzione anche all’autorità ufficiale. Non è un fine settimana da trasgressione o rischiamo di essere multati in qualche modo. Meditattiviamo MAHASIAH per capire cosa prendere e cosa lasciare dai rapporti con chi è più autorevole, più grande di noi. Ci aiuterà ad apprendere utili insegnamenti per vivere meglio la vita. Nota: gli auspici sono per chi li ascolta e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro Angelo e meditattivarlo scrivete a @oroscopoangeli.

Auspicia Segno x segno